الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

بدأ منذ قليل عزاء والدة الكابتن حسام البدري، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وكان أول الحاضرين للعزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق.

وتوفيت والدة الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وشيعت الجنازة ظهر الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع قطاعات القلعة الحمراء بخالص العزاء للبدري في وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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