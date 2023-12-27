عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

صدى البلد

بدأ منذ قليل عزاء والدة الكابتن حسام البدري، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. 

وكان أول الحاضرين للعزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق.

وتوفيت والدة الكابتن حسام البدري  المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وشيعت الجنازة  ظهر الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع قطاعات القلعة الحمراء بخالص العزاء للبدري في وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

IMG-20231227-WA0035
IMG-20231227-WA0035
IMG-20231227-WA0032
IMG-20231227-WA0032
IMG-20231227-WA0030
IMG-20231227-WA0030
IMG-20231227-WA0040
IMG-20231227-WA0040
IMG-20231227-WA0037
IMG-20231227-WA0037
IMG-20231227-WA0034
IMG-20231227-WA0034
IMG-20231227-WA0033
IMG-20231227-WA0033
IMG-20231227-WA0039
IMG-20231227-WA0039
IMG-20231227-WA0036
IMG-20231227-WA0036
IMG-20231227-WA0038
IMG-20231227-WA0038
IMG-20231227-WA0031
IMG-20231227-WA0031
IMG-20231227-WA0024
IMG-20231227-WA0024
IMG-20231227-WA0019
IMG-20231227-WA0019
IMG-20231227-WA0027
IMG-20231227-WA0027
IMG-20231227-WA0020
IMG-20231227-WA0020
IMG-20231227-WA0026
IMG-20231227-WA0026
IMG-20231227-WA0028
IMG-20231227-WA0028
IMG-20231227-WA0023
IMG-20231227-WA0023
IMG-20231227-WA0016
IMG-20231227-WA0016
IMG-20231227-WA0025
IMG-20231227-WA0025
IMG-20231227-WA0022
IMG-20231227-WA0022
IMG-20231227-WA0029
IMG-20231227-WA0029
IMG-20231227-WA0017
IMG-20231227-WA0017
IMG-20231227-WA0018
IMG-20231227-WA0018
IMG-20231227-WA0015
IMG-20231227-WA0015
IMG-20231227-WA0021
IMG-20231227-WA0021
IMG-20231227-WA0009
IMG-20231227-WA0009
IMG-20231227-WA0012
IMG-20231227-WA0012
IMG-20231227-WA0010
IMG-20231227-WA0010
IMG-20231227-WA0011
IMG-20231227-WA0011
IMG-20231227-WA0013
IMG-20231227-WA0013
IMG-20231227-WA0014
IMG-20231227-WA0014
IMG-20231227-WA0008
IMG-20231227-WA0008
IMG-20231227-WA0007
IMG-20231227-WA0007
IMG-20231227-WA0006
IMG-20231227-WA0006
IMG-20231227-WA0005
IMG-20231227-WA0005
IMG-20231227-WA0004
IMG-20231227-WA0004

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

جوهرة برازيلية| صفقة برشلونة الجديدة يجتاز الكشف الطبي

السوبر المصري| مدرب فيوتشر: الأهلي لديه أفضل لاعبين بمصر.. وهدفنا الفوز بالمباراة

إسماعيل شاكر رئيساً للجنة إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

الأهلي والزمالك| مجلس أبوظبي الرياضي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بالإمارات

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

تعليمات نارية من كولر قبل مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر

الشناوي يكشف حقيقة مشاركته أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر

ورطة.. فيوتشر يتلقى صدمة ثانية قبل نهائي كأس السوبر مع الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة

10 سنوات حبس.. عقوبات جديدة تواجه هؤلاء بسبب أعمال البناء

وفاة وزير المالية الألماني السابق عن 81 عامًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ