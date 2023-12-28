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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع مدراس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية والطقس وسقوط أمطار كثيفة علي مدن المحافظة مساء أمس.


وقال " المحافظ " إن قرار تعطيل الدراسة بجميع مدراس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية جاء حفاظاً علي سلامة الطلاب وعدم تعريضهم للخطر بسبب حالة الطقس السيئة .


وأكد " مختار " علي أن هناك متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتداعيات سقوط الأمطار والتعامل معاها الفوري من خلال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع .


وقد أصدر " محافظ الدقهلية " توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال  بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.


والجدير بالذكر انه قد تعرضت مساء أمس مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصه لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء ..

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