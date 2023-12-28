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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة العسومي.. البرلمان العربي يعقد جلسته الخاصة بشأن فلسطين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

انطلقت صباح اليوم الخميس، أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وحضور روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، والتي تأتي تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة" وذلك بالقاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، 

وتبحث الجلسة التي يشارك فيها عدد من الشخصيات العربية، مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه الـ 83.

 وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن لجنة فلسطين كانت قد عقدت اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة "العسومي" تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة غدًا، للتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التام للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزيـة.

وأكد العسومي خلال اجتماع اللجنة أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة والضفة الغربية.

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