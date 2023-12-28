حماة الوطن بالخارج يكشف أهمية سياسة مصر الخارجية في مساندة القضية الفلسطينية

أكد المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لشئون المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل، ويضع مصر دائما في مكانها الصحيح كقائد وشقيقة كبرى للأمة العربية.

وقال علاء زياد إن العالم كله يدرك أن مصر دولة محورية وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، وينظر إليها باحترام وتقدير في ظل قيادة حكيمة واعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أن القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، الأربعاء، تأتي تأكيدا وتعزيزا لدور مصر المحوري وتفهمها مع أشقائها في العمل على وقف الحرب على غزة، خاصة أن مصر والأردن مفتاح السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى للأزمة في فلسطين والاعتداءت الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت تحذيرات الرئيس السيسي وكذلك ملك الأردن من اتساع دائرة الحرب ومخاطرها على المنطقة والعالم، وبالفعل شعر العالم بها وبخطورتها على الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي.

وذكر أن علاقات مصر وسياستها الخارجية على مدار السنوات التسع الماضية كان لها دور كبير في الحشد العالمي ضد ما يواجهه الشعب الفلسطيني من اعتداءات غاشمة على يد قوات الاحتلال.