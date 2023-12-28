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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أول دفاع الشيوخ: لابد من موقف عربي موحد ضد الاحتلال الإسرائيلي

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين  عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في قطاع غزة هو عقاب جماعي للشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاكات تخالف كافة الأعراف والقانون الدولي والإنساني ولا بد من وقف هذه الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال والشيوخ  والنساء و المساجد والكنائس والمدارس والقطاعات الحيوية حتى أصبحت غزة مقبرة جماعية.


جاء ذلك خلال كلمة اللواء طارق نصير في الجلسة الطارئة للجنة فلسطين بالبرلمان العربي والتي جاءت تحت عنوان "نصرة القضية الفلسطينية"

وأكد نصير على الدعم الدائم الذي يقوم به الشعب المصري والقيادة السياسية إلى جانب الشعب الفلسطيني والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات لإنهاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل.


وجدد اللواء طارق نصير تحيته للشعب الفلسطيني الصامد ونضاله من أجل الحصول على حقة المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.


وطالب نصير جميع البرلمانيين والسياسيين والشعوب على مستوى العالم أن يتكاتفوا جميعا لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.


مشددا علي أن يكون هناك موقف عربي وإسلامي موحد ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يردعه ولا يرهبه  إلا موقف عربي موحد مصداقا لقوله تعالي "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا."

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