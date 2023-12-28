توزيع 161 كرتونة مواد غذائية شهرياً على الأسر الأكثر احتياجاً في قليوب

وقعت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بقليوب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري ، لتوزيع 161 كرتونة سلع غذائية على 161 أسرة في مدينة قليوب من الأسر الأكثر احتياجاً.



وقالت سلوى صدقي نصار ،المدير التنفيذي للمؤسسة أن مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية تركز على توفير الطعام والسلع الغذائية للأسر المستحقة والأكثر استحقاقاً ، مؤكدة على الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم أنشطة التكافل الاجتماعي و توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا



ومن جانبه أعرب فتحي اللو ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع واحد من أهم مؤسسات العمل المجتمعي خلال الفترة الماضية ، موجهاً الشكر للمسئولين عن إدارة بنك الطعام على الجهد المبذول في دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد الحاج فتحي اللو أن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة فتحي اللو وبنك الطعام المصري يتضمن استلام مؤسسة فتحي اللو 161 كرتونة بها معظم السلع الغذائية الهامة لتوزيعها على 161 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في مدينة قليوب وضواحيها ، على أن تتحمل المؤسسة نصف قيمة الكرتونة وبنك الطعام المصري يتحمل النصف الآخر من قيمتها ، مشيراً إلى أنه مع أول يناير 2024 سوف تتحمل مؤسسة فتحي اللو قيمة الكرتونة بالكامل لتكون أبسط هدية للأسر الأولى بالرعاية.