حماس لقادة الاحتلال: لن تروا أسراكم لدى المقاومة أحياء

إلا في هذة الحالة..

كشف أسامة حمدان القيادي في حماس ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ البداية وحتى الآن إلى نحو 22 ألف شهيد وأكثر من 56 ألف مصاب خلال 83 يوما من العدوان الصهيوني على غزة

وذكر أسامة حمدان القيادي في حماس في تصريحات له إن ما يجري في شمال قطاع غزة كارثة إنسانية جراء النقص الحاد في الأدوية والغذاء.

توعد القيادي في حماس قادة الاحتلال بأنهم : لن يروا أسراهم لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان.

ووجه طلبا عاجلا للصليب الأحمر بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم والتحقيق بالأمر.

وأشار إلى أن شح المواد الغذائية والطبية بشمال غزة أدى إلى كارثة إنسانية ويتسبب في فقدان حياة العديد من أهلنا يوميا

وقال : نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر ولن يرى الاحتلال أسراه أحياء إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار في غزة وعبر التفاوض.

