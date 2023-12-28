حماس تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا

وجه القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان دعوة لتشكيل جبهة عالمية تضم الدول الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة للضغط لوقف العدوان.

وذكر حمدان في تصريحات له أن الاحتلال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية وما جرى في 7 أكتوبر هدف إلى إنهاء العدوان، مؤكدا أن المجاعة تفتك بالأبرياء في شمال قطاع غزة.

وقال حمدان: هناك حوار مع الأشقاء في مصر لفتح معبر رفح بصورة كاملة لإدخال المساعدات رغم إصرار الاحتلال على منع ذلك.

وأضاف القيادي في حماس أسامة حمدان: الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن 300 شهيد



وتابع : الاحتلال يمارس عدوانه على المقدسات ويسعى لاستكمال مخططات الحكومة النازية المستمرة منذ سنوات

كما دعا القيادي بحركة حماس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا.

وذكر أن الحركة منفتحة على مبادرات وقف العدوان الكامل على قطاع غزة مشيرا الى أن الإدارة الأمريكية هي من يقود الحرب ومسؤولة عن المجازر في غزة

واتم : إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ويجب اتخاذ مواقف أكثر حزما ضدها