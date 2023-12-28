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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترفع علم مصر.. ميناء دمياط يستقبل السفينة EDFUعلى متنها 52500 طن قمح

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة  ، منها السفينة  ( EDFU ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

 يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .  


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39864 طن تشمل : 888 طن اسمنت معبأ و 1150 طن مولاس و 19014 طن يوريا و 1015 طن ملح معبأ و 17797 طن بضائع متنوعة .
 

 

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31563 طن تشمل : 4532 طن قمح و 4000 طن كسب صويا و 6833 طن خردة  و 400 طن زيت طعام و 6448 طن حديد و 9350 طن فول  .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 988 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129127 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281213 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة .

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