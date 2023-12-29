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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شمس الكويتية: آرائى أعظم من فنى وأتجنب ارتكاب الأخطاء

شمس الكويتية
شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها ليست شخصية مغرورة، ولكنها تعتز بنفسها حتى أنها تتجنب الوقوع فى  الخطأ حتى لاتعتذر.

وأضافت شمس الكويتية خلال حوارھا مع  برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن آرائھا أصبحت اعظم من فنھا وذلك بسبب إطلاعھا على الكثير من الأمور.

وقالت : "هذه ميزة ونعمة من الله أعظم من الفن، وهي أن الفنان لابد من الأساس يكون لديه وعي، والمطرب الذي يترك بصمة في كل شئ هو الباق".

الفن قديما

وأوضحت أن فناني العصر القديم أغلقوا باب الفن خلفهم، ولايوجد أحد يتذكر أسماء مطربين أو أعمالهم إلا قليلا.

https://fb.watch/pdHbavwSnn/?mibextid=RtaFA8

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