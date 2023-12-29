أوكرانيا .. هجوم بمسيرات على مدينة لفيف وتفعيل الدفاعات الجوية

جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، صباح الجمعة، مع تعرض المدينة لهجوم بطائرات روسية مسيرة، بحسب المسؤول الأوكراني ماكسيم كوزيتسكي على تطبيق تيليجرام.

من جانب آخر، قالت السلطات الأوكرانية إن حريقاً اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في وقت متأخر الخميس، بعد أنباء عن توجه طائرات مسيرة إلى المنطقة.

وكتب حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام: "تعرض مبنى شاهق في أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".

وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.