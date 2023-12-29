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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القبض على بطل سلسلة جيمس بوند لهذا السبب

صدى البلد

في واقعة صادمة تم إلقاء القبض على لممثل الأيرلندي "بيرس بروسنان" بطل أفلام “جيمس بوند” بعد انتهاكه القانون أثناء تصوير فيلم جديد.

وتم إلقاء القبض عليه بعد دخوله منطقة محظورة في متنزه يلوستون الوطني في وايومنج، بسبب السفر سيرًا على الأقدام في منطقة حرارية خلال رحلة إلى المحمية الطبيعية الشهر الماضي.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تم القبض على الممثل صاحب 70 عاما، الذي كان يصور الفيلم القادم "Unholy Trinity" في ولاية مونتانا المجاورة - بتهمة انتهاك عمليات الإغلاق والحدود  في يلوستون. 

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وفي حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية إليه، فإن مثل هذه القضايا يمكن أن تؤدي إلى غرامات وعقوبة تصل إلى ستة أشهر خلف القضبان، وفقًا لوزارة العدل.

تحث إرشادات السلامة الموجودة على الموقع الإلكتروني للمنتزه الزائرين على السير دائمًا على الممرات الخشبية والممرات المخصصة، مع الإشارة إلى أن التكوينات الحرارية مثل السخانات والينابيع الساخنة يمكن أن تسبب حروقًا شديدة أو مميتة.

ومن المعروف أنه في هذه المناطق يمكن أن تنشأ مخاطر جديدة، وتكون حمامات السباحة حمضية بما يكفي لحرق الأحذية، لذلك يجب البقاء في مناطق مخصصة للمشي، ووفقًا لشبكة NBC News، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا بسبب السمات الحرارية الطبيعية في يلوستون منذ عام 1890.

يسافر آلاف السائحين إلى الحديقة التي تبلغ مساحتها 2.2 مليون فدان كل عام، وينجذب الكثير منهم إلى مناظرها الخلابة، فضلاً عن فتحات البخار العديدة والينابيع الساخنة وينابيع المياه الحارة - ولا سيما "Old Faithful" التي ثارت على سطح الأرض.

في وقت سابق من هذا العام، أصيب رجل من ميشيجان بحروق شديدة بعد أن تجول في منطقة محظورة في الحديقة وهو في حالة سكر. ووجهت إليه لاحقًا اتهامات بارتكاب جرائم بشأن الحادث.

News إرشادات ارتكاب جرائم الجاسوس

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