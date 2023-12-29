زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ تجاه الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية وتم إسقاط معظمها.

وقال مسؤولون إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا منذ أشهر يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين في كييف وجنوب وغرب وشرق البلاد.



وأصيب عشرات الأشخاص بجروح ولحقت أضرار بمستشفى للولادة في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومباني في مدينة لفيف بغرب البلاد وميناء أوديسا بجنوب شرق البلاد ومدينة خاركيف بشرق البلاد.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام إنه تأكد مقتل شخصين في العاصمة، ويعتقد أن المزيد من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض في مستودع تضرر بسبب سقوط الحطام.



قال حاكم مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود إن شخصين قتلا في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود وأصيب 15 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، عندما أصابت الصواريخ مباني سكنية.



وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية للتلفزيون :"يمكننا القول ان هذا كان هجوما واسع النطاق".

وتحذر أوكرانيا منذ أسابيع من أن روسيا قد تقوم بتخزين الصواريخ لشن حملة جوية كبيرة تستهدف نظام الطاقة.

وفي العام الماضي، غرق ملايين الأشخاص في الظلام عندما قصفت الضربات الروسية شبكة الكهرباء.



وأعلنت وزارة الطاقة انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي.



وقال مكتب الرئيس إنه في منطقة لفيف المتاخمة لبولندا، تأكدت التأثيرات في منشأة حيوية للبنية التحتية، رافضا تحديد أي منشأة.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال، إن "العدو استهدف البنية التحتية الاجتماعية والحيوية".



وقالت القوات الجوية إن روسيا استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وباليستية، بما في ذلك الصواريخ التي يصعب اعتراضها للغاية.

