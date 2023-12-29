البحوث الفلكية تكشف عن موعد أول أيام شهر رجب 1445

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول ايام شهر رجب وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية)

وأشار القاضي الي أن الهلال يغرب قبل غروب شمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ.

• وتكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.

