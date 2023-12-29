ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل جندي خلال العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة أمس الخميس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجندي المقتول يدعى هرئيل شرفيط، 33 عاماً، من الكتيبة 7008 في اللواء 551، من كوخاف يعقوب.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة إلى 168 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري ضد حماس في أواخراكتوبر.

وكثفت قوات الاحتلال عملياتها في خان يونس بجنوب غزة خلال الأسبوع الماضي، وزعم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه في إحدى الحوادث رصد جنود من لواء المظليين عنصرا من حماس يخرج من فتحة نفق ومعه قذيفة آر بي جي، وردا على ذلك ألقوا قنابل يدوية عليه وداخل النفق.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المظليين تعرفوا أيضا على مسلحين من حماس داخل أحد المباني ووجهوا قصف الدبابات ضدهم.