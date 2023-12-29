عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي المقتول في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل جندي خلال العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة أمس الخميس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجندي المقتول يدعى هرئيل شرفيط، 33 عاماً، من الكتيبة 7008 في اللواء 551، من كوخاف يعقوب.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة إلى 168 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري ضد حماس في أواخراكتوبر.

وكثفت قوات الاحتلال عملياتها في خان يونس بجنوب غزة خلال الأسبوع الماضي، وزعم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه في إحدى الحوادث رصد جنود من لواء المظليين عنصرا من حماس يخرج من فتحة نفق ومعه قذيفة آر بي جي، وردا على ذلك ألقوا قنابل يدوية عليه وداخل النفق. 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المظليين تعرفوا أيضا على مسلحين من حماس داخل أحد المباني ووجهوا قصف الدبابات ضدهم.

قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة هرئيل شرفيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

انتقال عمر كمال إلى الزمالك ..فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

نداء عاجل من حركة حماس للأمم المتحدة

ليفربول يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

خطيب المسجد الحرام: يجب على المسلم أن يأمر أهله بالحياء والحجاب والستر

تعليق صادم من ياسمين الخطيب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة.. فستان فيفي عبده يثير ضجة وخبيرة أبراج تكشف مفاجآت في توقعات 2024

بدون أدوية.. علاجات منزلية سريعة ورخيصة لـ الشفاه المتشققة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ