سفينة تحمل 25 ألف طن.. القمح الروسي في طريقه إلى زيمبابوي

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن ممثل مجلس تسويق الحبوب في زيمبابوي باتريك موزفيمبيري، أن سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح الروسي متجهة إلى زيمبابوي وصلت إلى ميناء بيرا الموزمبيقي.

قال موزفيمبيري إن التسليم البري للشحنة إلى زيمبابوي سيتم بواسطة الشاحنات وسيستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتأتي الشحنة في إطار مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيصال الحبوب إلى الدول الإفريقية الأكثر احتياجا مجانا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من العام قرارا بتقديم الحبوب مجانا لست دول أفريقية. وقال وزير الزراعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إريك روكوسي كاموت، إن مثل هذه الإجراءات تساعد في إنقاذ الأرواح.

وفي يوليو، أعلن بوتين استعداد بلاده لتقديم الحبوب كمساعدات إنسانية إلى ست دول أفريقية مدرجة في قائمة برنامج الغذاء العالمي.

وكانت سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح الإنساني من روسيا قد وصلت في وقت سابق إلى الصومال في أوائل ديسمبر.

وفي 17 نوفمبر الماضي، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن أفريقيا ستحصل على ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي مجاناً بحلول نهاية العام.