هنا جودة: سعيدة بالتتويج ببطولة الجمهورية.. والأهلي يسعى للفوز بكل البطولات

أعربت هنا جودة، لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادتها بالتتويج ببطولة الجمهورية تحت 19 عامًا ناشئات، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، وأكدت أن التتويج ببطولة الجمهورية لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمجهود الجهاز الفني واللاعبين على مدار موسم كامل واجهنا خلاله العديد من الصعوبات.

وأضافت أن لاعبات الأهلي تعاهدن منذ البداية على التتويج بلقب بطولة الجمهورية، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق طوال مشوار البطولة.

وأشارت إلى أنها تتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة على كافة المستويات، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت هنا جودة الشكر إلى جماهير الأهلي في ظل مساندة الفريق طوال الموسم، وهو ما كان له أثره في التتويج باللقب.



