مروان جمال: تعاهدنا على الفوز ببطولة الجمهورية لإسعاد الجماهير

أعرب مروان جمال، لاعب فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز بلقب بطولة الجمهورية لمرحلة 19 عامًا ناشئين، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقال مروان جمال: تعاهدنا على حسم لقب بطولة الجمهورية منذ البداية لإسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستوى متميزًا خلال البطولة.

ووجه مروان جمال الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، التي كانت حريصة على دعم ومساندة اللاعبين طوال مشوار البطولة.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدرب 19 سنة ناشئين، ومحمود حامد مدرب 19 سنة ناشئات.