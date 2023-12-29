حصاد المحترفين في 2023| صلاح كبير العرب.. ومرموش مفاجأة البوندسليجا.. والأناكوندا يتألق في فرنسا

ساعات ويسدل الستار على عام 2023 بكل أفراحه وأحزانه، ونبدأ تحديات جديدة في عام جديد، يحمل آمال وتطلعات مختلفة للأسرة الرياضية المصرية.

خارج حدود الوطن، شهد عام 2023 ظهورا جيدا لنجوم الكرة المصرية في القارة العجوز، حيث لمع وتألق أكثر من لاعب مصري في الدوريات الأوروبية، وسجل معظمهم حضورا مؤثرا رفقة أنديتهم.



مصطفى محمد حديث الصحافة الفرنسية

البداية مع المهاجم المصري مصطفى محمد الذي سجل حضورا جيدا رفقة فريقه الفرنسي نانت في مسابقات الليجا الفرنسية، حيث نجح الأناكوندا في قيادة الفريق الكناري إلى البقاء في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، رغم تراجع مستوى الفريق بشكل عام.

كما سجل مهاجم الفراعنة حضورا مميزا خلال منافسات الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 6 أهداف في مسابقة الدوري، وتصدر اسمه عناوين صحف لاكيب الفرنسية، ونال جائزة لاعب الشهر في نادي نانت أكثر من مناسبة، كما ارتبط اسمه باللعب في اكتر من نادى لعل ابرزهم توتنهام الإنجليزي.

مصطفى محمد



عمر مرموش مفاجأة البوندسليجا

ومن الليجا الفرنسية إلى البوندسليجا الألمانية حيث ظهر الجناح المصري عمر مرموش رفقه فريقه الألماني آينتراخت فرانكفورت بشكل مذهل، بعد انتقاله مطلع الموسم الحالى إلى بطل الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي.

ومع فريق المدينة الصناعية، تألق مرموش وساهم في أكثر من 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل في منافسات الدوري الألماني، ودوري المؤتمر الأوروبي، حتى وصلت قيمته السوقية إلى 15 مليون دولار.

عمر مرموش



محمود تريزيجيه ينتظر الفرصة الأهم عبر بوابة طرابزون

لعل ما يميز جناح منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي محمود حسن تريزيجيه هو حفاظه بشكل مستمر على مستواه الفني مع معظم الأندية التي مثل ألوانها خلال مشواره الاحترافي، العام الحالي ظهر تريزيجيه بشكل جيد في منافسات الدوري التركي مع طرابزون سبور برغم فترات الغياب التي طالته بسبب تعرضه للإصابة في الكثير من الأوقات.

كما حجز مكانا أساسيا مع المدرب روي فيتوريا، في تشكيلة الفراعنة خلال تصفيات الكان والمونديال، وينتظر تريزيجيه منافسات كأس الأمم الإفريقية مطلع 2024، من أجل البحث عن فرصة الانتقال لنادي خارج الدوري التركي.

تريزيجيه



محمد صلاح يبهر العالم في 2023

استمرار لنجاحه الكبير في السنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في العام الحالي حيث دخل فخر العرب قائمة العظماء في الدوري الإنجليزي والتى تضم افضل 10هدافين عبر التاريخ بعد أن سجل 151 هدفا متخطيا رقم مايكل أوين ومتفوق على نجوم كبار أمثال الهداف الكبير روبين فان بيرسي واسطورة الريدز ستيفن جيرارد.

كما ترشح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم وحل في المركز العاشر كما حل ثانيا فى ترتيب افضل لاعبي القارة بعد النيجيري فيكتور أوسيمين، صلاح مع بداية النسخة الحالية من منافسات الدوري الإنجليزي سجل مع رفاق المدرب يورجن كلوب 12هدفا بفارق هدفين عن الهداف هالاند صاحب الصدارة برصيد 14هدف كما نجح في قيادة ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة متفوق على الجانرز ارسنال بفارق نقطتين.

محمد صلاح

صلاح والنني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد كلهم نجوم صنعوا موسما مميزا مع أنديتهم الأوروبية في عام 2023، قبل الدخول في تحديات جديدة، لعل أبرزها نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.