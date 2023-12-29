سبب صادم وراء إلغاء السوبر التركي في السعودية

تقرر إلغاء مباراة السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي، المقرر إقامته في استاد الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، بسبب عدم حضور الفريقين لاعتراضهم على الالتزام بتعليمات الجهة المنظمة للمباراة.

وعقد اجتماع بين الاتحادين السعودي والتركي لكرة القدم قبل مباراة السوبر التركي لمناقشة لعب المباراة في موعدها من عدمه حيث لم يصل أي من فريقي فنربخشة، وجالطة سراي إلى ملعب الأول بارك حتى الآن، وتقرر إلغاء المباراة قبل انطلاقها بساعة في السعودية ضمن موسم الرياض.

ويأتي قرار الإلغاء بسبب رفض الجهة المنظمة للمباراة ارتداء كل فريق قمصان تتعلق بالسياسية.