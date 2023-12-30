ترحيب فلسطيني بقرار جنوب إفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بقرار جنوب إفريقيا رفع دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية "لارتكابها جرائم إبادة جماعية".

وقدمت جنوب إفريقيا، طلباً إلى محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الجمعة، لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسب ما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.