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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرتمي: استمرار الحوار الوطني يؤكد إيمان الرئيس ببناء مساحات مشتركة في الجمهورية الجديدة

عصام الرتمي
عصام الرتمي

أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد ، على أهمية استمرار الحوار الوطني في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس السيسي على استمرار الحوار يؤكد إيمانه الراسخ بضرورة بناء مساحات مشتركة بين جميع أطياف الشعب لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الرتمي -في تصريحات له - إن مصر شهدت خلال عام ٢٠٢٣ حالة من الزخم السياسي على كافة المستويات وهو ما انعكس على مخرجات الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية التي أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن وعي المصريين حائط صد أمام المؤمرات التي تحاك ضد الوطن ، لافتا إلى أن مشاركة الشعب بكثافة في الانتخابات الرئاسية كانت تصويتا على حماية الأمن القومي المصري.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن ، على ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي من قبل الأحزاب لبناء حياة سياسية قوية مؤكدأ أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي تدعم التعددية الحزبية من منطلق الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية .

الانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب حماة الوطن الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي السيسي

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