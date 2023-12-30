الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر خمس طائرات مسيرة من طراز شاهد

دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية خمسة من أصل عشرة طائرات بدون طيار تابعة للجيش الروسي من طراز شاهد في ليلة 29 إلى 30 ديسمبر.

وأوضحت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أنه "في ليلة 30 ديسمبر 2023، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا بعشر طائرات بدون طيار من طراز شاهد في شبه جزيرة القرم، وفقا لما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية خمس طائرات بدون طيار في مناطق ميكولايف وخيرسون وخميلنيتسكي وكانت الضربة الرئيسية هي منطقة خط المواجهة في منطقة خيرسون".

وذكرت تقارير سابقة أن القوات الأوكرانية قضت على 750 جنديا روسيا في 29 ديسمبر، ليصبح إجمالي قتلى الجيش الروسي في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 30 ديسمبر 2023، حوالي 358270.