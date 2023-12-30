تسريب معلومات هامة.. الاستئناف تحدد أول جلسات محاكمة مديرا الكسب والجمارك وآخرين

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 يناير المقبل أمام الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة لنظر محاكمة مدير عام جهاز الكسب غير المشروع ومدير عام الايداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و ٤آخرين الي الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية بتسريب معلومات هامة.

جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى محل عمله.

كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.

كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً.

كما أن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً.

كما أن المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محط الاتهام الوارد بالبند ثانياً.