رئيس الإصلاح والنهضة يوضح أهمية دور الأحزاب والنقابات في حياة الشعب المصري

اكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ان الحوار الوطني عبارة عن مدرسة سياسية تجمع كل الأحزاب، مؤكدا ان هدفها القضايا المتفق فيها في الوطن الذي لا يختلف عليه، وثوابت الدولة المصرية، والثوابت التنموية، والمشروع التنموي، وجمهورية ٢٠٣٠.

الأحزاب ناقشت مشروعات الدولة المصرية بالحوار الوطني

وأردف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دي أم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع داخل الدولة المصرية بما فيها المعارضة والمولاة اتفقت على ثوابت وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين الأحزاب، مشيرا الى انه تم مناقشة مشروع الدولة المصرية بالحوار الوطني، فنقاط الإتفاق فى الحوار هي مشروعات الدولة المصرية الوطنية التنموية، وثوابت الأمن القومي المصري، وعلاقات مصر الخارجية .



واستطرد رئيس حزب الإصلاح والنهضة في حديثه أن دور الأحزاب شهد نوع من انواع الثقيف السياسي والاتفاق مع بعضهم البعض ومناقشة الدولة، ومناقشة المتخصصين مما عظم دور الأحزاب ومعرفة مشاكل المصريين ومن هنا بدات الأحزاب وضع تصورات في جميع المجالات.

وتابع: الأحزاب التي استفادت من الحوار الوطني اثر معها في الانتخابات الرئاسية فالدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهود كبير جدا، مضيفا ان شكل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ يدعو لـ تفاؤل كبير جدا في المنطقة ، فهذا المشهد الحضاري والوعي الكبير حقق الريادة لمصر.