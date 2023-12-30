مصطفى بكري يرثي شقيقه في عيد ميلاده : قلبي موجوع وروحي مخطوفة

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أول عيد ميلاد لشقيقه الراحل الدكتور محمود بكري، والذي غيبه الموت في 9 مايو الماضي.

وقال بكري ، عبر منصة «إكس - تويتر سابقًا»: «أخي الحبيب محمود بكري، في مثل هذا اليوم كان يوم ميلادك، منذ الصغر ترافقنا، كنا روحا واحدة في جسدين، لم نختلف، لم نتراجع عن ثوابتنا، لم ننس أهلنا الفقراء في صعيد مصر، كنا وبقينا مع الوطن في كل اللحظات والظروف، تزاملنا في السجن دفاعا عن مواقفنا، وخرجنا أكثر إيمانا وقوة ويوم رحلت في وقت متأخر من مساء التاسع من مايو الماضي، كانت جنازتك وعزاءك يعكس مدى حب الناس لك جزاء نبلك وعطاءك».

وواصل بكري، في رثاء شقيقه: «أشعر بالحنين إليك يا أخي، أتجه الآن إليك في بلدتي في قنا، لأقف أمام قبرك، وأتذكر أجمل الأيام، أتذكر وجهك الجميل وابتسامتك الهادئة، أتذكر عطاءك وتعبك من أجل أهلنا في دائرتك (دائرة حلوان العظيمة) بل وفي كل ربوع الوطن، وحشتني يا أخي الحبيب، قلبي موجوع وروحي مخطوفة، ولكن هذا قضاء الله سبحانه وتعالي، الله يرحمك يا أخي، ستبقي ذكراك خالدة إلى أن ألقاك».