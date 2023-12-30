هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

يرتفع معدل البحث عن سؤال "هل رأس السنة الميلادية اجازة رسمية في مصر؟"، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الموظفون والطلاب عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2024 للتخطيط لها بحضور الحفلات أو السفر أو قضائها في المنزل.

اجازة راس السنه



هل رأس السنة الميلادية اجازة رسمية في مصر؟



طبقًا لجدول الإجازات المُعلن عنه من مجلس الوزراء، فإن رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الاثنين المقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر، وبناءً عليه فإن موظفي القطاع العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات يستأنفون عملهم ودراستهم بشكل طبيعى هذا اليوم.



اجازة البنوك راس السنة



أعلن البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرية، يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يُستأنف العمل يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.



اجازة عيد الميلاد المجيد 2024



ومن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية في مصر للموظفي القطاع العام والخاص والطلاب للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهذه العطلة تكون مدفوعة الأجر.

اجازات شهر يناير 2024



لن تكون إجازة عيد الميلاد التي توافق يوم 7 يناير 2024، هي الإجازة الرسمية الوحيدة خلال شهر يناير، إذ نحتفل، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة وعيد الشرطة المصرية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلى قائمة الإجازات والعطلات الأسبوعية خلال يناير 2024.



اجازة راس السنه

11 إجازة رسمية في يناير 2024



الاثنين الموافق 1-1-2024 (إجازة لموظفى البنوك فقط)

الجمعة الموافق. -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق. -1- 2024 (إجازة أسبوعية)

الأحد الموافق 7 -1- 2024 (إجازة عيد الميلاد المجيد).

الجمعة الموافق 12 -1- (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق 13 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

الجمعة الموافق 19 -1- (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق 20 -1- (إجازة أسبوعية).