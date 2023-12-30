حدائق مايو مدينة جديدة على 600 فدان ورفع كفاءة مبني الخدمات

يعكف جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس مصطفي سعيد؛ علي بدء انشاء مدينة جديدة ضمن مخططات التوسع العمراني تحت اسم " حدائق مايو" على مساحة 600 فدان، واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوي المدينة بما في ذلك مرافق المياه و الصرف الصحي وشبكات الكهرباء.



واعلن المهندس ربيع حمدون، رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو؛ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد؛ خلال آخر اجتماعات المجلس عن العام 2023 ؛ عن بدء اجراءات تطوير شبكات مياه الصرف الصحي المتهالكة بالمدينة مطلع العام 2024 الجديد، تطوير الشوارع بالمدينة أكثر تحضرا .



وقال إن المجلس اعتمد في جلسته المنتهية عدة قرارات سيتم تفعليها مع قدوم مجلس الأمناء الجديد حيث سيتم انشاء موقف سيارات أجرة إقليمي وساحلي لربط المحافظات والمدن الجديدة ببعضها و التعاقد فعليا مع وزارة النقل والمواصلات على أسطول من المركبات والباصات الجديدة لتسير عمليات نقل أهالي 15 مايو من خلال الدفع بـ 15 أتوبيس فعليا من أصل 40 أتوبيس من المخطط أن يتم استكمال عملها بنهاية الشهر المقبل وربط مناطق عدة بالمدينة و مدن و أحياء القاهرة الكبرى.



106 مليون جنيه لاستكمال عمليات تطوير

وكشف " حمدون" عن اعتماد جهاز المدينة مبلغ 106 مليون جنيه لاستكمال عمليات تطوير ورفع كفاءة مبني الخدمات الحكومية الذي تعرض للاحتراق منتصف العام 2023 بما ينعكس علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للجمهور.



وحضر فعاليات الاجتماع الختامي كلا من المهندس مصطفى سعيد، رئيس الجهاز و نائبيه المهندس سيد شافعى ومها أحمد نائب ، و كلا من المهندس أحمد إمام ، معاون رئيس الجهاز وسامح شافعى مدير التنمية بالجهاز .



وفي سياق متصل انتهى مجلس أمناء مدينة 15 مايو من إعداد وتنظيم المراجعات النهائية لطلبة الشهادات الإعدادية والابتدائية مجانا لتخفيف الأعباء المالية عن الأهالي، بالتعاون مع إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .



وكرمت إدارة المستقبل التعليمية بالمدينة، المهندس ربيع حمدون، رئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء علي الجهود المبذولة خلال دورتين للمجلس

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