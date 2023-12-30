عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حدائق مايو مدينة جديدة على 600 فدان ورفع كفاءة مبني الخدمات

جهاز مدينة 15 مايو
جهاز مدينة 15 مايو

يعكف جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس مصطفي سعيد؛ علي بدء انشاء مدينة جديدة ضمن مخططات التوسع العمراني تحت اسم " حدائق مايو" على مساحة 600 فدان، واستكمال  مشروعات الإسكان الاجتماعي ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوي المدينة بما في ذلك مرافق المياه و الصرف الصحي وشبكات الكهرباء.


واعلن المهندس ربيع حمدون، رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو؛ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد؛ خلال آخر اجتماعات المجلس عن العام 2023 ؛ عن بدء اجراءات تطوير شبكات مياه الصرف الصحي المتهالكة بالمدينة مطلع العام 2024 الجديد، تطوير الشوارع بالمدينة أكثر تحضرا .


وقال إن المجلس اعتمد في جلسته المنتهية عدة قرارات سيتم تفعليها مع قدوم مجلس الأمناء الجديد حيث سيتم انشاء موقف سيارات أجرة إقليمي وساحلي لربط المحافظات والمدن الجديدة ببعضها و التعاقد فعليا مع وزارة النقل والمواصلات على أسطول من المركبات والباصات الجديدة لتسير عمليات نقل أهالي 15 مايو من خلال الدفع بـ 15 أتوبيس فعليا من أصل 40 أتوبيس من المخطط أن يتم استكمال عملها بنهاية الشهر المقبل وربط مناطق عدة بالمدينة و مدن و أحياء القاهرة الكبرى.
 

106 مليون جنيه لاستكمال عمليات تطوير

 

وكشف " حمدون" عن اعتماد جهاز المدينة مبلغ 106 مليون جنيه لاستكمال عمليات تطوير ورفع كفاءة مبني الخدمات الحكومية الذي تعرض للاحتراق منتصف العام 2023 بما ينعكس علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للجمهور.
 

وحضر فعاليات الاجتماع الختامي كلا من المهندس مصطفى سعيد، رئيس الجهاز و نائبيه  المهندس سيد شافعى ومها أحمد  نائب ، و كلا من المهندس أحمد إمام ، معاون رئيس الجهاز وسامح شافعى مدير التنمية بالجهاز .


وفي سياق متصل انتهى مجلس أمناء مدينة 15 مايو من إعداد وتنظيم المراجعات النهائية لطلبة الشهادات الإعدادية والابتدائية مجانا لتخفيف الأعباء المالية عن الأهالي، بالتعاون مع إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة  . 


وكرمت إدارة المستقبل التعليمية بالمدينة، المهندس ربيع حمدون، رئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء علي الجهود المبذولة خلال دورتين للمجلس

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.27 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.27 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.26 PM
WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.26 PM
WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.21 PM
WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.48.21 PM
حدائق مايو مشروعات الاسكان الاجتماعى مرافق المياه الصرف الصحى شبكات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

وصية نبوية.. 4 ركعات تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال.. أمامك فرصة قبل انتهاء العام

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ