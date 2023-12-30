عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات نارية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اليوم السبت واتخذت القرارات الآتية: 
مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية أن المسؤول عن الحركة الأولمبية الوطنية المصرية مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر ادريس. 
موافقة مجلس إدارة اللجنة على  إيقاف المهندس هشام حطب وعرضه على جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه على أن يكون موعد الجمعية الغير العادية يوم ١٣ يناير ٢٠٢٤

كما اختارت اللجنة الدكتور حسين السيمري قائماً بأعمال المدير التنفيذي و اختيار أحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً قائماً بأعمال المدير المالي و اختيار المحامي الدولي هيثم علي  مستشارا دولياً للجنة الأولمبية متطوعاً. 

كما تم اختيار المحامي محمد الاسيوطي مستشارا للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعاً واختيار لجنة إعلامية من الاعلامين ويشرف عليها المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية و اختيار ممدوح الشيشتاوي مديراً للعلاقات العامة والتسويق 


ومن المقرر أن يتم غدا عملية التسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والادارية غدا الأحد بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .
 

جاءت قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية بالأغلبية المطلقة فى ظل التناسق والتناغم التام الذى يغلب على جميع أعضاء مجلس الادارة والرغبة الكاملة فى العمل والسعى لتحقيق أهداف الرياضة المصرية والاعداد القوى لكل الأحداث والفعاليات القوية وفى مقدمتها أولمبياد باريس 2024
 

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد اجتمع فى جلسته الطارئة الثلاثاء الماضى بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية  وقرر ايقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

موضوعات متعلقة

حصاد المحترفين في 2023| صلاح كبير العرب.. ومرموش مفاجأة البوندسليجا.. والأناكوندا يتألق في فرنسا

أبطال سابقين يكذبون إنجازاته.. إيقاف حطب لحين انتهاء التحقيقات النيابية في مخالفات مالية وقانونية بالفروسية

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

«6 مرات فوز وهزيمة».. تاريخ الأهلي في مواجهات نصف نهائي مونديال الأندية

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

الغزو العربي.. 7 منتخبات عربية مرشحة للتأهل للمونديال عن قارة أفريقيا

صلاح ونجوم كوت ديفوار.. الدوري الإنجليزي يحكم تصفيات إفريقيا المونديالية

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

السوق السوداء| الحكومة توجه ضربة قاضية لـ الدولار.. فيديو

قرار حكومي باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية.. ومتحدث مجلس الوزراء يعلن مفاجأة

منذ بدء المعركة البرية| كتائب «أبوعلى مصطفى» تعلن تدمير 95 آلية للاحتلال

حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

برسالة رومانسية.. تامر عاشور برفقة زوجته فى عيد ميلاده

رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ