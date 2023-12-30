قرارات نارية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اليوم السبت واتخذت القرارات الآتية:

مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية أن المسؤول عن الحركة الأولمبية الوطنية المصرية مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر ادريس.

موافقة مجلس إدارة اللجنة على إيقاف المهندس هشام حطب وعرضه على جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه على أن يكون موعد الجمعية الغير العادية يوم ١٣ يناير ٢٠٢٤

كما اختارت اللجنة الدكتور حسين السيمري قائماً بأعمال المدير التنفيذي و اختيار أحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً قائماً بأعمال المدير المالي و اختيار المحامي الدولي هيثم علي مستشارا دولياً للجنة الأولمبية متطوعاً.

كما تم اختيار المحامي محمد الاسيوطي مستشارا للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعاً واختيار لجنة إعلامية من الاعلامين ويشرف عليها المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية و اختيار ممدوح الشيشتاوي مديراً للعلاقات العامة والتسويق



ومن المقرر أن يتم غدا عملية التسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والادارية غدا الأحد بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .



جاءت قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية بالأغلبية المطلقة فى ظل التناسق والتناغم التام الذى يغلب على جميع أعضاء مجلس الادارة والرغبة الكاملة فى العمل والسعى لتحقيق أهداف الرياضة المصرية والاعداد القوى لكل الأحداث والفعاليات القوية وفى مقدمتها أولمبياد باريس 2024



وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد اجتمع فى جلسته الطارئة الثلاثاء الماضى بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية وقرر ايقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.