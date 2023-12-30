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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير إعلامي: السودان تأهب لمؤامرة بدأت بالاستعانة بـ"الدعم السريع"

صدى البلد

أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن ما يحدث في السودان هي حرب أهلية بها جوع وانتهاكات وحالة من التبلد الإقليمي والعالمي وكأن السودان ليست دولة عربية، وهي لا تقل عن ما يحدث في غزة، مؤكدًا أنه توقع بأن السودان يذهب إلى أزمة عميقة وقد تستمر إلى سنوات.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لا يحب أن يتحدث عن المؤامرة ولكنها كانت موجودة وظاهرة في السودان، مؤكدًا أن السودان كان جاهز لمؤامرة ستنجح، بداية من الاستعانة بميلشيات بداعي أنها ستساعد في بعض الحروب ولكنها تتطور وتتصارع للسيطرة على الحكم، موضحًا أن السودان عززت هذه القابلية من أجل الصراع والحروب.

وأشار، إلى أن القابلية للصراعات الداخلية والتفتيت  موجودة في العديد من الدول العربية، موضحًا أن كل دولة لا تستطيع الوصول إلى الحكم الرشيد الفعال هي تفتح الباب وبيئة خصبة لتلقي الفعل المؤامراتي وتدخل القوى الشريرة الخارجية، مؤكدًا أن الإخفاق في إقامة خليط مناسب من السلام والعدل بما يحقق فعالية الحكم توقع أنك ستكون لقمة سائغة ومطمع للأخرين وأصحاب المصالح.

السودان حرب أهلية غزة الحروب الصراعات الداخلية

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