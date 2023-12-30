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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عام الحزن والقلق.. خبير إعلامي: آخر ورقة توت تستر النظام الدولي سقطت

صدى البلد

وصف الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، عام 2023 بأنه عام الحزن والقلق، موضحا أنه وصفه بـ"الحزن" لأن هذا العام حدث به أشياء قاتمة وضغط على الأعصاب والشعور بالظلم، والقلق هو منبعه اقتصادي وهي مسألة عالمية وليست محلية فقط وهناك العديد من الشكاوى على مستوى العالم.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن النظام السياسي الدولي لا يحظى برضا أطرافه وهناك تشكيك في عدالة هذا النظام، قائلا: "آخر ورقة توت كان تستر هذا النظام السياسي سقطت في مجلس الأمن 2023، عندما أخفق مجلس الأمن في الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح الخبير الإعلامي، أن النظام السياسي الدولي يكتسب قدرته على الاستدامة من رضا الأطراف أو عدم وجود بديل، مؤكدًا أنه يخضع للمراجعة لأن الأطراف أدركت أنها من الممكن أن تكون ضحية في آليات السيطرة عليه، وأشار إلى أن هناك 4 وكالات إعلامية كبرى بينها مصالح استراتيجية تحكم التعامل.

تقنية الفيديو اقتصاد النظام السياسي الدولي مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة

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