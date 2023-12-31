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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق التسجيل بجامعة الجلالة التيرم الثاني.. تفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات، ومن المتوقع زيادة الإقبال بنسبة أكبر عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، أإلى ن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في إجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.


وأوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.
 

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


واضاف المصدر لـ صدى البلد أنه ليس هناك أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، والتي تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، بينما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، كما ينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

 


وقال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، إن الجامعة لديها عدد من البرامج التى يحتاجها سوق العمل، فهي تندرج ضمن الجامعات للذكية، حيث تساعد على القيام بالبحث العلمى التطبيقى مما يساهم فى تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية، كما تساهم فى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الدولة والمجتمع.


وأضاف أنه لم يعلن حتى الآن فتح باب القبول من عدمه، مشيرا إلى الالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه يوجد بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة وكلية المعاملات القانونية وكلية الأعمال .

 

وكان قد قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ،أنه سوف يتم فتح باب القبول مع خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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