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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول 300 مليون دولار مصر خلال الـ4 أعوام الماضية.. خبير اقتصادي يكشف

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولي، جاء لاستعراض الخطة الاستراتيجية، وحركة التمويل التي تتم بين الدولة وشركائها في الخارج سواء مؤسسات دولية أو صندوق النقد الدولي وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضح “بدرة”، خلال مداخلتة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاستعراض الذي تقدمت به وزيرة التعاون الدولي مع الرئيس السيسي تحدثت فيه أن هناك 10.3 مليار جنيه والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار، دخلت مصر خلال الأربع سنوات الماضية، ودخلوا في صورة مشروعات استثمارية، ومع الشركاء الأجانب وهو عبارة ع دعم مالي وفني.

منصتي حافز و نوفي

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية أنشأت منصتين، وهما "حافز" و"نوفي"، والدولة جمعت بين القطاعين الخاص والأجنبي عن طريق تلك المنصتين حتى تكون حلقة وصل بينهما، وتقوم الدولة بعرض المشروعات والحوافز التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر الأجنبي.

مصطفى بدرة الاقتصاد التمويل الاستثمار الرئيس السيسي التعاون الدولي صندوق النقد الدولى دولار

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