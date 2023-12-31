عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احجز برامج الحج السياحي لعام 2024 .. الدليل هنا

الحج السياحي 2024
الحج السياحي 2024 - أرشيفية

الحج السياحي 2024 ينال إهتمام كثير من القراء والمتابعين ، وحجوزات الحج السياحي يبحث عنها الكثير عبر الشركات الموثوق فيها لإبرام التعاقد مع شركة سياحة تنفذ له برنامج الحج الخاص به .
وأطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،موقعا إلكترونيا جديدا يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام ، حتى لايقع المواطن فريسة للتضليل أو التعرض للنصب .


الحج السياحي 2024 


الموقع الجديد لحجز الحج السياحي 2024 ، يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية ويحمل الموقع الجديد إسم  شركات العمرة والحج السياحي ، وهو دليلك نحو إختيار شركة موثقة تخضع للرقابة و الإشراف.


ولإختيار برنامج الحج السياحي 2024 ، عليك الدخول علي الموقع عبر الضغط هنا ، وإختيار الشركة التي تريدها والتواصل معها ، لتنفيذ الحج السياحي لك بكل شفافية ومصدقية وإلتزام في تنفذ البرامج وفقا للعقد المبرم بينك وبينها ، ويكفل ويحمي القانون ذلك بين الطرفين .


الموقع الجديد تحت عنوان شركات العمرة والحج السياحي ، بضمان وزارة السياحة وذلك لضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة ، للحفاظ على السمعة الطيبة لـ الحج السياحي 2024 الأشهر قدرة على التنظيم بين نظرائه .


وعلى الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم لشركات السياحة قبل يوم 4 يناير المقبل آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة إستعدادا للقرعة العلنية لاختيار الفائزين ، والتي سيتم إعلان قرعة الحج السياحي في 6 يناير 2024.

من جانبها أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي  لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم الى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء كاشفة المخاطر الناتجة عن التعامل مع الوسطاء.

الحج السياحي 2024 الحج السياحي أفضل شركات السياحة للحج 2024 شركات السياحة غرفة شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

بفارق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض| صور

قرار عاجل من حكومة الاحتلال بتأجيل الانتخابات المحلية.. ما السر؟

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت التابعة للهيئة

الفلاحين تدق ناقوس الخطر والزراعيين تعلق.. أسعار تقاوي البطاطس 100 ألف جنيه للطن

هيئة شئون الأسرى: الفلسطينيون في سجن عوفر يتعرضون للتسمم بسبب تقديم وجبات فاسدة

بعد إنضمامها للقوات البحرية| تعرف على إمكانيات الفرقاطة القدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

أبرزها المكنسة.. 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

فيديو

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ