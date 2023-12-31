احجز برامج الحج السياحي لعام 2024 .. الدليل هنا

الحج السياحي 2024 ينال إهتمام كثير من القراء والمتابعين ، وحجوزات الحج السياحي يبحث عنها الكثير عبر الشركات الموثوق فيها لإبرام التعاقد مع شركة سياحة تنفذ له برنامج الحج الخاص به .

وأطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،موقعا إلكترونيا جديدا يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام ، حتى لايقع المواطن فريسة للتضليل أو التعرض للنصب .



الحج السياحي 2024



الموقع الجديد لحجز الحج السياحي 2024 ، يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية ويحمل الموقع الجديد إسم شركات العمرة والحج السياحي ، وهو دليلك نحو إختيار شركة موثقة تخضع للرقابة و الإشراف.



ولإختيار برنامج الحج السياحي 2024 ، عليك الدخول علي الموقع عبر الضغط هنا ، وإختيار الشركة التي تريدها والتواصل معها ، لتنفيذ الحج السياحي لك بكل شفافية ومصدقية وإلتزام في تنفذ البرامج وفقا للعقد المبرم بينك وبينها ، ويكفل ويحمي القانون ذلك بين الطرفين .



الموقع الجديد تحت عنوان شركات العمرة والحج السياحي ، بضمان وزارة السياحة وذلك لضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة ، للحفاظ على السمعة الطيبة لـ الحج السياحي 2024 الأشهر قدرة على التنظيم بين نظرائه .



وعلى الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم لشركات السياحة قبل يوم 4 يناير المقبل آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة إستعدادا للقرعة العلنية لاختيار الفائزين ، والتي سيتم إعلان قرعة الحج السياحي في 6 يناير 2024.

من جانبها أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم الى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء كاشفة المخاطر الناتجة عن التعامل مع الوسطاء.