بسبب تجاهل كولر.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الانتقالات الشتوية

رفض اللاعب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في أي صفقات تبادلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأكدت مصادر أن صلاح محسن رفض الدخول في صفقات تبادلية، مطالبًا بالاستغناء الخاص به حال رغبة الأهلي في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المُقبل.

وترددت بعض الأنباء في وقت سابق، عن طلب نادي مودرن فيوتشر ضم ثنائي الأهلي صلاح محسن وأحمد عبد القادر، بالإضافة إلى لاعب من فريق الشباب، مُقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.

يذكر أن صلاح محسن انضم لصفوف النادي الأهلي مقابل 38 مليون جنيه في يناير 2018 قادمًا من صفوف إنبي، قبل خروجه على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا في أكتوبر 2022.