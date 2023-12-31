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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

انتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، استمرار السماح بتوصيل الوقود إلى قطاع غزة خلال الحرب ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أصبح بركان مهاجمًا بشكل صريح لسياسات الحرب التي تنتهجها حكومة الاحتلال في غزة.

وفي تصريحات للصحفيين خارج جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، قال بركات: “لا يزال 133 رهينة محتجزين في غزة لدى حماس. وأثناء وجودهم هناك، تواصل إسرائيل نقل البضائع والوقود إلى أيدي الحركة".

وأضاف أن إسرائيل تحارب حماس بيد، وبالأخرى ترسل مئات الشاحنات كل يوم، مما يطيل عمر الحركة ويمكّنها من مواصلة قتال جنود الاحتلال، مستطردًا "هذا سخيف.. ويجب أن يتوقف اليوم".

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وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

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