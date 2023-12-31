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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يكشف الطريق الوحيد لوقف الحرب في السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن الجيش مع دعوات وقف الحرب بالسودان وبحث سبل حل الأزمة.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها للشعب السوداني اليوم بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستقلال السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأضاف البرهان أن الطريق لوقف الحرب واحد وهو خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان، لافتًا إلى تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في دحر تمرد الدعم السريع.

وأشاد بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع الجيش دعماً وإسناداً له في معركة الكرامة، مؤكداً أن هذه الوقفة تمثل الوقود والزاد للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية. 

وجدد تأكيداته على أن الانتصار قريب وسيتم تحرير السودان من أيادي العمالة والمرتزقة، موجهًا رسالة للدول التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن يكفوا أيديهم عن التدخل في شأن السودان.

وتابع البرهان قوله “كثرت دعوات لا للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالك التي توقف الحرب.. نقول أن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج المليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما تم الإتفاق عليه في إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية”.

وأكد أن خارطة الطريق للسلام يجب أن تتضمن تلك المطالب فسلام منقوص أو يسلب كرامة وإرادة الشعب السوداني لن يكون مقبولاً فالشعب قال كلمته وانتظم في صفوف المقاومة لدحر هذا العدوان.

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