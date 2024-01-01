زيادة جديدة للمعاشات بدءا من اليوم..«نقابة المعاشات» توضح التفاصيل

كشف إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، تفاصيل زيادة المعاشات بدء من اليوم أول شهر يناير 2024، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.



واسترسل:"تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024".

وأكمل:" اليوم زيادة المعاشات بالقيمة الجديدة، والحد الأدنى يزيد كل سنة..ذلك بخلاف العلاوة الاجتماعية، التي أصبح منصوصًا عليها في القانون حيث تتضمن زيادة سنويًا، ولا تتطلب إلا سوى قرار تنفيذي، لكن القرار التشريعي موجود".





