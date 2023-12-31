رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من كوارث طبيعية أكثر حدة في المستقبل

حذّر دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، من كوارث طبيعية أكثر حدة في الأعوام القليلة القادمة، موضحا أن خبراء البيئة عرفوا بالكوارث التي حصلت في الأعوام السابقة وتنبأوا بها من عام 2000، والمنطقة العربية دخلت من الباب الواسع في القبة الحرارية، رأيناها مثلا في سيول بيروت.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحلول 2030 و2025 سنصل لمشاكل أكبر، فيضانات وأعاصير غير مسبوقة، ولم نر أعاصير في البحر المتوسط مثل التي رأيناها عام 2023، والدلائل تشير إلى أن المنطقة أصبحت ضمن خطر الفيضانات والأعاصير، حتى أن الأعاصير التي كانت دون الخطورة تتحول لأعاصير عنيفة.

الوضع خطير

وتابع أن الوضع الخطير جدًا، لا توجد خطط لمواجهة الكوارث البيئية القادمة، ولابد وزراء البيئة العرب يكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية القادمة، وأن يضعوا خطط مواجهة على المستوى المطلوب.

ولفت إلى أننا بصدد تغير مناخي خطير، مثل تمدد التصحر، والجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، ولابد من وضع استراتيجيات للمواجهة، في ظل تدمير الثورة الخضراء للمنطقة، وتدمير الغابات بشكل سريع، مما يساعد على تدمير البيئة وزيادة الاحترار العالمي، فالمواطن العادي لا يعرف أن هذه الكوارث ستحدث، لكن الخبراء يتوقعونها ويجب وضع استراتيجيات لها.