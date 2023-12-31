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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عدوية: أرفض ظهور والدي في عمل لا يقدره.. ويجمعنا ديو قريبا

صدى البلد

حل المطرب محمد عدوية ضيفا على إذاعة “ميجا إف إم حصريا” مع الإعلامية مارينا المصري وتحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني، ورأيه في الديو مع نجوم عالميين، ورؤيته للنجاح، وسر تلحينه أغنية للهضبة صدفة، كما وجه رسالة إلى الفنان محمد رمضان وكشف عن حياته الشخصية لأول مرة.

قال "عدوية "، "أحببت ألبوم من كلمتين فعند طرحه حقق نجاحا كبيرا، وسبق عصره، ولم يقدم مثله منذ 18 عاما، وعملت من خلاله مع موزعين من الخارج.

وعن ديوهاته العالمية قال:" تواصلت من قبل مع جينيفر لوبيز وعرضت عليها فكرة الديو، ولكن وقتها لم يكن يسمح وقتها، وليس كل مطرب قدم أغاني مع نجوم عالمية أصبح يستحق لقب عالمي، وهناك من يدفعوا أموال من أجل أن يغنوا مع نجوم عالمين، ولكن أنا لا أفعل هذا.


ويؤكد "عدوية" أن السوشيال ميديا بالنسبة له لا تتعدى مجرد كونها أداة للتواصل، ولكن أنا بنيت أسمي قبل السوشيال ميديا، والترند لا يفرق معي، وأنا أشعر بنجاح ألأغاني الخاصة بي حينما يسمعها الجمهور في الشارع ويغنوها معي في الحفلات، لا أحد ينكر أن السوشيال مفيدة حينما تقدم من خلالها محتوى جيد، ولكن أنا لا أحب الشو.


وعن حلمه قال:" اتمنى الحصول على أوسكار في المزيكا فهذا أحد أحلامي، كما أن والدي وياسر منتج أعمالي يوجهوني خلال حياتي ومشواره".


وأكد أنه من المقرر أن يكون هناك أكثر من عمل مع والده، وقال:" أرفض أن يظهر في أى مكان إلا بما يستحق، وجاءه الكثير من الأعمال ورفضتها لأنها أقل من قدره، ودائما كان ينصحني أن أقدم دائما العمل المقتنع به".


وعن أولاده قال:" أحد ابنائي يحب كرة القدم ويلعب في نادي كبير، وأذنه أيضا موسيقية وله فكره ويحب الموسيقى مرتبط بالـ سوشيال ميديا، وحينما أصبحت أب عرفت معنى المسئولية وزوجتي دعمتني، وسر نجاح الزواج أن نترك الأمور تمر دون تركيز معها".


وأكد عدوية أنه يحب كل الشباب الجدد وغير معترض أن يخرج أى شخص من إطار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك للتمثيل والغناء فهذا حقه.


وأضاف "عدوية":" أحب الراب وسنة 2003 قدمت اغنية مع MTM، وكان متحمس للتجربة المنتج ياسر حسنين وشجعني، وهو دائما يحركني لتقديم كل ماهو جديد وغريب".


وحكى عن كواليس تلحينه أغنية للهضبة وقال:" أحب عمرو دياب واقدره ومبسوط بما يحققه ونجاحه الكبير واستمراريته وسعيد بأستاذي الكبير محمد منير، و لحنت للهضبة اغنية بالصدفة، فحينما كنت اجلس عند الموزع الموسيقي نادر حمدي خرجت مني تيمة لحنية لأغنية فأخبرني أنها رائعة وعملنا عليها سويا وسجلتها بالمايك ورحلت، وفي اليوم الثاني جاءني بالهاتف وقال لي :"كلم عمرو دياب وأخبرني أنه أعجب بلحن الأغنية التي قدمتها وبالفعل كتب عليه الكلمات استاذ مدحت العدل.


وحكي كواليس أغنية " على وضعنا التي جمعته بمحمد رمضان ووالده وقال:":" أحب محمد رمضان فهو فنان محترم ومفكر جيد، وأنا أعرف كيف أوظف والدي ورمضان من قدم الفكرة واحببناها".


وعن المنافسة قال:" أنا في حتة لوحدي ولا أنافس أحد وهذا ليس غرور هو ثقة بالنفس، وأحب اسمع أحمد سعد وبهاء سلطان ورامي صبري، وحماقي حبيبي وشياكة".


وأكد أنه  ضد الألقاب وقال:" لا يوجد ألقاب في الوسط مثل "نمبر وان" أو " نمبر "2 كل شخص له جمهور يحب أن يسمعه.


وعن جديده قال:" أطرح أغنية بعد غد تحمل اسم " ليه بعشم نفسي"

محمد عدوية

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