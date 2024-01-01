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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة| شاهد

صدى البلد

شارك علي معلول، لاعب النادي الأهلي، فيديو جديد عبر ستوري، حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر معلول بصحبة زوجته بأجواء رومانسية، وكتب رسالة تقدير وحب لها في العام الجديد.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

 

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.

الأهلى بصحبة زوجته علي معلول كرة القدم بالنادي الأهلي نادي الأهلي يحتفل بالعام الجديد

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