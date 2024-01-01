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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صورة ٢٠٢٤.. محمد فراج يحتفل مع بسنت شوقي بالعام الجديد

صدى البلد

احتفل الفنان محمد فراج، مع زوجته بسنت شوقي، برأس السنة الجديدة ٢٠٢٤، وشاركا صورة تجمعهم.

وظهر فراج محتضناً زوجته، وكتب على انستجرام: “اول صورة للعام الجديد سنة سعيدة حبيبتي”. 

محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج، عن تأثره الشديد بالقضية الفلسطينية والأحداث التي عاشتها غزة مؤخراً، وذلك في تصريحات لزهرة رامي، عبر راديو “إنرجي 92.1”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال فراج: "أصبت بحالة من التأثر والحزن والغضب الشديد، وأصبح لدي رغبة كبيرة في تقديم شيء عما يحدث، وهذا ما حدث بالفعل، ومعايا ورق لعمل ما"، ولم يكشف المزيد عنه.

الفنان محمد فراج برأس السنة الجديدة بسنت شوقي رأس السنة الجديدة محمد فراج

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