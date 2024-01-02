حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

شهد حفلة ليلة نجمات العرب التي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية صلح المطربة أنغام والمطربة أصالة وذلك ضمن حفلات رأس السنة 2024، وذلك بعد فترة خصام استمرت حوالي ثلاث سنوات.

انتهاء خلاف أصالة وانغام

استغل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.