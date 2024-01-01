مهمة استخباراتية.. حماس تسيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أن الطائرة الدرون الإسرائيلية كانت بمهمة استخباراتية وتم السيطرة عليها في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين عسكريين كبار لم يسمهم، قولهم: إنهم يعتقدون أن لدى حركة "حماس" الفلسطينية مخزوناً، وقدرة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ لمدة عامين أو ثلاثة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل بدأت إعداد ملاجئ وحواجز إضافية لحماية منطقة الحدود مع غزة.