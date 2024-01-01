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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء تنفيذ مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين بمكتب بريد نبروه بالدقهلية

مكتب بريد
مكتب بريد

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين على مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات في سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه و أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاته خلال جولته التفقدية الأسبوع الماضي بمركز ومدينة نبروه أثناء تفقد الحملة الميكانيكية حيث لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين علي الأقدام بدون اي مقاعد انتظار أو مظلات.

وكان محافظ الدقهلية، وجه بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن والمقرره ايام 1 و 2 من كل شهر. 

\وأشار "مختار" إلى أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات، مؤكدا علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.

وأوضح مدير عام بريد شمال الدقهلية انه تم اليوم متابعة اعمال صرف المعاشات بجميع مراكز ومدن المحافظة مشيرا انه تم تفقد المكاتب في المراكز  والمدن وقال ان العمل في صرف المعاشات يسير بشكل منتظم، وهناك سهوله لصرف المعاشات، وجميع ماكينات الصرف atm  يوجد بها مبالغ تكفي .

 

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