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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى زيارة ميدانية إلى شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة..

قطاع الأعمال: إعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطني والغزول الحريرية والأصواف

زيارة ميدانية لوزير
زيارة ميدانية لوزير قطاع الأعمال لمصانع شركة الحرير الصناعي

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، بتفقد مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، والتي  تعمل في إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج  وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط.                                              

استعرض وزير قطاع الأعمال العام  خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.              
                     
وقام  وزير قطاع الأعمال العام بجولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.    

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وزير قطاع الأعمال العام:جنود الإنتاج مصدر القوة فى مواجهة التحديات ودعم الاقتصاد

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محمود عصمت: حسن إدارة واستثمار الأصول بالتعاون مع القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

وأوضح الدكتور عصمت أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة موجها بالإسراع فى  الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

78 عام 

جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي تأسست في عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

وزير قطاع الاعمال العام الشرق الاوسط الصوف كفر الدوار الحرير الصناعي

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