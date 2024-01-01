وزير مالية الاحتلال يكشف عن أطماعه في غزة مرة ثانية

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن وزير المالية الصهيوني كرر دعوته لطرد أهل غزة من أراضيهم.

نقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي قوله ان ضمان الأمن في قطاع غزة يتحقق بالسيطرة عليه بشكل دائم.

وذكر أن "تحقيق وضمان الأمن في قطاع غزة يتحقق بمستوطنات يهودية كما هو الحال في الضفة".

وبالأمس خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتصريحات خطيرة دعا فيها إلى مواصلة الإبادة الجماعية.

وقال الوزير الصهيوني: "لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر".