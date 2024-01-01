حماس: تصريحات وزراء إسرائيل عن تهجير شعب غزة "أحلام يقظة"

نددت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، بتصريحات مسؤولين إسرائيليين في الآونة الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "مجرد أحلام يقظة".

وقالت "حماس" في بيان إن تصريحات أقطاب الحكومة الإسرائيلية، وآخرها حديث وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير عن "تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ أمام صمود شعبنا الفلسطيني".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف التي تعتبر "جريمة حرب متكاملة"، ومحاسبة قادة إسرائيل على "جرائمهم المتواصلة".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع باهتمام كبير تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية عن تولي رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير رئاسة فريق "للعمل من أجل الإخلاء الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفت الفكرة بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أنها تأمل "ألا يتورط بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".