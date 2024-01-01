عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: تصريحات وزراء إسرائيل عن تهجير شعب غزة "أحلام يقظة"

صدى البلد

نددت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، بتصريحات مسؤولين إسرائيليين في الآونة الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "مجرد أحلام يقظة".

وقالت "حماس" في بيان إن تصريحات أقطاب الحكومة الإسرائيلية، وآخرها حديث وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير عن "تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ أمام صمود شعبنا الفلسطيني".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف التي تعتبر "جريمة حرب متكاملة"، ومحاسبة قادة إسرائيل على "جرائمهم المتواصلة".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع باهتمام كبير تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية عن تولي رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير رئاسة فريق "للعمل من أجل الإخلاء الطوعي" للفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفت الفكرة بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أنها تأمل "ألا يتورط بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

ترشيحاتنا

كشف طبي وقياسيات بدنية لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2024

الدولة تكشر عن أنيابها.. أحمد موسى: هنجيب السوق السوداء الأرض|فيديو

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي مع العندليب بفيلم حكاية حب

الاحتلال يعيد جريمته.. إجبار المدنيين على خلع ملابسهم والتحرك نحو مكان مجهول

المقاومة الفلسطينية تقصف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" .. شاهد

خلوا بالكم.. نصيحة مهمة للطلاب مع بدء امتحانات سنوات النقل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

مشكلة بسيطة بجواز سفر تتسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024.. صور

سلوى حجازي.. تفاصيل استهداف الكيان الصهيوني لها في سيناء

نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

فيديو

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

خدع نتنياهو  .. مجهول ينتحل صفه جندي إسرائيلي ويسرق اسلحة وذخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ