انتهاء التسليم والتسلم .. اجتماع بين وزير الرياضة وإدريس لمناقشة الاستعداد للأولمبياد

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تم اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2023 الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من الرئيس السابق للجنة الأولمبية

وتضمن ذلك كافة المتطلبات والمتعلقات الخاصة باللجنة وقد تم في ضوء ذلك سوف يتم تغيير التوقيعات البنكية وذلك للبدء غداً الثلاثاء في المضي قدما نحو إدارة وتيسير شئون اللجنة الأوليمبية المصرية خاصة في ضوء العديد من الارتباطات والبطولات والمنافسات المحلية والدولية وكذلك دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.



ومن جانبه أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه فور الانتهاء من أعمال التسليم والتسلم تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومتطلبات المعسكرات التدريبية والمنافسات المؤهلة للأولمبياد فضلاً عن البدء في صرف الدفعة السابعة من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية للصرف على الاستعدادات .



ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.