100مليون جنيه لصندوق كبار السن..و100 جنيه لتوصيل المعاش حتى باب البيت

تستمر الدولة فى توفير التسهيلات والمزايا لكبار السن الذين يصل عددهم قرابة 7 ملايين مواطن مصرى وأسرهم وفقا لتصريحات الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب وذلك وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين الذى يناقش داخل البرلمان الان فضلا عن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بتخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.

وتتضمن التسهيلات والمزايا التى يقدمها مشروع قانون حقوق المسنين لكبار السن توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من قيمة المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحملها المسن، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

توجيهات الرئيس السيسي لدعم كبار السن

تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات.

تنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.

مواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن.

وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم.

تجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.

تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن.

تحفيز مشاركة كبار السن المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.